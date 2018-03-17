IHAAW133736-ASA/17-03-2018

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin’de yaptığı konuşmada Afrin’de devam eden Zeytin Dalı Harekatında şuana kadar 3 bin 569 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

17.03.2018 13:37:36 TSI

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