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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde çalışma ofislerine "böcek" olarak tabir edilen dinleme cihazlarının konulmasına ilişkin davada kararını açıklayan mahkeme, 10 sanığa 54 yıl 6 ay ile 7 ay 15 gün arasında değişen sürelerde hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 19.04.2018 17:22 | Son Güncelleme

IHAAW171531-ASA/19-04-2018 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde çalışma ofislerine "böcek" olarak tabir edilen dinleme cihazlarının konulmasına ilişkin davada kararını açıklayan mahkeme, 10 sanığa 54 yıl 6 ay ile 7 ay 15 gün arasında değişen sürelerde hapis cezası verdi. 19.04.2018 17:15:31 TSI NNNN

IHAAW171531-ASA/19-04-2018

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde çalışma ofislerine "böcek" olarak tabir edilen dinleme cihazlarının konulmasına ilişkin davada kararını açıklayan mahkeme, 10 sanığa 54 yıl 6 ay ile 7 ay 15 gün arasında değişen sürelerde hapis cezası verdi.

19.04.2018 17:15:31 TSI
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