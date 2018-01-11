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'Cumhurbaşkanı'na hakaret' davasındaki beraat kararına itiraz

YAŞAM HABERLERİ | 11.01.2018 17:45 | Son Güncelleme 39 dakika önce

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, 12 Şubat 2015 tarihinde torba yasaya karşı yapılan protesto gösterisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhine slogan attıkları ve hakaret ettikleri iddiasıyla yargılanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Makine Mühendisleri Odası (MMO) üyeleri Melih Yalçın ve Devrim Cem Erturan hakkında verilen beraat kararına, savcı itirazda bulundu.

İzmir'de AK Parti hükümetinin torba yasa hazırlığına yönelik tepki göstermek amacıyla 12 Şubat 2015 tarihinde Alsancak semtindeki Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde yapılan basın açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhine slogan attıkları ve hakaret ettikleri iddiasıyla TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Dönem Sekreteri Melih Yalçın ile MMO İzmir Şubesi üyesi Devrim Cem Erturan hakkında İzmir 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Yapılan yargılama sonucunda, Yalçın ve Erturan beraat etti.

Cumhuriyet Savcısı Muhammet Doğramacı, İzmir 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararına itiraz edip, Bölge Adliye Mahkemesi'ne temyiz başvurusunda bulundu. Savcı Doğramacı, sanıkların attıkları sloganının düşünce özgürlüğü kapsamında kalmadığını, anlam ve içerik derinliğinden yoksun olduğunu, aşağılama ve hakaret kastıyla kullanıldığını iddia ederek, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçunun işlendiğine dair yeterli ve somut delil bulunduğunu savundu. Yargıtay 16. Dairesi'nin, aynı sloganı Cumhurbaşkanı'na hakaret olarak değerlendirdiği 30 Mayıs 2016 tarihli kararını emsal gösteren savcı Doğramacı, beraat kararının bozulmasını talep etti.

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