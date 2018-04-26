Cumhurbaşkanı’na hakaret eden şahıs tutuklandı

Kayseri’de kendisini ‘mehdi’ ilan eden şahıs, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret etmekten tutuklandı.
Bir sosyal paylaşım sitesinden yaptığı paylaşımlarda, Mehdi olduğunu iddia eden H.A., Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaretten Güvenlik Şube ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve hakkında işlem başlatıldı.
Zanlı H.A., 3 gün önce de Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan AK Parti standına saldırarak eşyalara zarar vermiş ve Cumhurbaşkanına hakaretten yakalanarak gözaltına alınmıştı.
Hakkındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen H.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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