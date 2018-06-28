Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla tutuklandı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan C.D.E. (38), tutuklandı.
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, internetten yapılan ihbarı değerlendirerek, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen C.D.E.'yi İspat Cami Mahallesi'ndeki evinde yakalayıp, gözaltına aldı. C.D.E., emniyetteki işlemlerinin ardından Keşan Adliyesi'ne sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan C.D.E., cezaevine kondu.
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