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Cumhurbaşkanı’na hakaret suçundan 2 kişi gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2018 18:22 | Son Güncelleme

Antalya’da Cumhurbaşkanı’na hakaret suçundan 1’i üniversite öğrencisi 2 kişi gözaltına alındı.Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Cumhurbaşkanı’na Hakaret” suçundan yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlileri Akdeniz Üniversitesi öğrenci D.Ç.

Antalya’da Cumhurbaşkanı’na hakaret suçundan 1’i üniversite öğrencisi 2 kişi gözaltına alındı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Cumhurbaşkanı’na Hakaret” suçundan yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlileri Akdeniz Üniversitesi öğrenci D.Ç. ile Reklamcı B.Ş.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen üniversite öğrencisi D.Ç. serbest bırakılırken, B.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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