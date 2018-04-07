Cumhurbaşkanı’na hakarette 1 tutuklama

Denizli’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği öne sürülen 1 kişi sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Pamukkale ilçesinde sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanına hakaret ettiği öne sürülen Orhan Ç. isimli şahıs Deliktaş Mahallesi’ndeki ikametinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusu tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen Orhan Ç. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.