Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı

Düzce’de bir kişi, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Düzce’de sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret eden M.K. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.