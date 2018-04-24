Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı 

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de, sosyal paylaşım sitesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kamu görevlilerine hakaret ettiği öne sürülen Kenan A. (59) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal paylaşım sitesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kamu görevlilerine hakaret ettiği, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ve Türkiye Cumhuriyeti'ni alenen aşağıladığı iddiasıyla Kenan A.'yı gözaltına aldı. Kenan A. Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Kenan A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Eskişehir H Tipi Cezaevi'ne gönderildi.
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