HABER

Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı 

YAŞAM HABERLERİ  | 24.04.2018 11:39 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de, sosyal paylaşım sitesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kamu görevlilerine hakaret ettiği öne sürülen Kenan A.

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de, sosyal paylaşım sitesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kamu görevlilerine hakaret ettiği öne sürülen Kenan A. (59) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal paylaşım sitesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kamu görevlilerine hakaret ettiği, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ve Türkiye Cumhuriyeti'ni alenen aşağıladığı iddiasıyla Kenan A.'yı gözaltına aldı. Kenan A. Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Kenan A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Eskişehir H Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

24 Haziran seçimi öncesi sürpriz aday!24 Haziran seçimi öncesi sürpriz aday!
Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum! 'CHP-İYİ Parti işbirliği...'Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum! 'CHP-İYİ Parti işbirliği...'
İYİ Parti'li Çıray'dan Ekmeleddin İhsanoğlu hakkında bomba sözlerİYİ Parti'li Çıray'dan Ekmeleddin İhsanoğlu hakkında bomba sözler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim anketleriyle ilgili ezber bozan açıklama

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim anketleriyle ilgili ezber bozan açıklama

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

Alişan'dan Meral Akşener'e : İktidara gelirseniz bizi Türk vatandaşlığından çıkarın

Alişan'dan Meral Akşener'e : İktidara gelirseniz bizi Türk vatandaşlığından çıkarın

Ünlü anketçiden 24 Haziran seçimi hakkında olay iddia

Ünlü anketçiden 24 Haziran seçimi hakkında olay iddia

Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Meral Akşener: Çatı aday olmam!

Meral Akşener: Çatı aday olmam!

Diğer Haberler
Sosyal medyadaki 'meydan okuma' furyası ölümle sonuçlandı! Dehşet anları kamerada

Sosyal medyadaki 'meydan okuma' furyası ölümle sonuçlandı! Dehşet anları kamerada

Taksicinin istediği parayı duyunca ortalık karıştı

Taksicinin istediği parayı duyunca ortalık karıştı

Yeğeninin kocasıyla kaçtı!

Yeğeninin kocasıyla kaçtı!

'Teyzem kocama kaçmış'

'Teyzem kocama kaçmış'

Park yeri kavgası kanlı bitti: Baba ve oğul hayatını kaybetti

Park yeri kavgası kanlı bitti: Baba ve oğul hayatını kaybetti

Dereye düşen arkadaşını kurtarmak isterken boğuldu

Dereye düşen arkadaşını kurtarmak isterken boğuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.