Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu öne sürülen Berrin S. (54) tutuklandı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğunu belirledikleri Berrin S.'yi gözaltına aldı. Sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen Berrin S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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