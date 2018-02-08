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Cumhurbaşkanı'na mektupla hakaret ettiği iddia edilen 3 sanığa 4'er yıl hapis istemi

YAŞAM HABERLERİ | 08.02.2018 18:15 | Son Güncelleme

BOLU'da, cezaevindeyken Fırat Kalkanı Harekatı ile ilgili yazdıkları mektupla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen 3 mahkumun 4'er yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'da, cezaevindeyken Fırat Kalkanı Harekatı ile ilgili yazdıkları mektupla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen 3 mahkumun 4'er yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.
Bolu F Tipi Cezaevi'nde 'terör örgütü üyeliği' suçundan hükümlü Suriye uyruklu İzzet Müslim El Cumo, Ömer Saraç ve Mehmet Bedri Kocakaya isimli 3 mahkum, 2016 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Fırat Kalkanı Harekatı ile ilgili mektup yazdı. Cumhurbaşkanlığı görevlilerince incelenen mektubun içeriğinde hakaret bulunduğu tespit edildi ve 3 mahkum hakkında dava açıldı. Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla haklarında 4'er yıla kadar hapis istemiyle dava açılan İzzet Müslim El Cumo, Ömer Saraç ve Mehmet Bedri Kocakaya Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada hakim karşısına çıktı.
Mahkemede sanıklar Kürtçe savunma yapmak istedi. Mahkeme sanıkların tercüman ücretini ödemesi şartıyla talebi kabul etti. Sanıklar, Kürtçe tercüman eşliğinde yaptığı savunma yaptı. Sanıklardan İzzet Müslim El Cumo, hakkındaki suçlamayı kabul etmediğini belirterek, yazdıkları mektupla amaçlarının cumhurbaşkanına hakaret olmadığını söyledi. Ömer Saraç da İzzet Müslim El Cumo'nun savunmasını tekrarladığını söyledi. Mehmet Bedri Kocakaya ise "Cumhurbaşkanlığı'nın savaş bölgesinde yaşayan halklara sahip çıkması için böyle bir mektup yazdık. Hakaret etmedik" dedi.
Duruşma, avukatların savunmalarını tamamlamaları için ertelendi.

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