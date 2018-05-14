Cumhurbaşkanı'na suikast girişimi davasında 5 sanık için yeniden yargılama

Taylan YILDIRIM/MUĞLA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 43 sanık arasında yer alan Haydar Murat Özden, Aydın Özsıcak, Murat Gösterit, Ahmet Koçan ile Cenk Bahadır Avcı için İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, yeniden yargılama kararı verdi.

15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele saldırı düzenleyen, o dönemde Özel Kuvvetler ve Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timlerinde görevli askerlerin de aralarında bulunduğu 43'ü tutuklu 46 sanığın yargılanması, Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Yargılama sonrasında bazı askerlerin dosyalarının ayrılması üzerine mahkeme 43 sanık için karar verdi. Yargılama sonunda eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, MAK timi üyeleri eski binbaşı Taner Berber, eski üsteğmen Hasan Aslanbay, eski teğmen Muhammet Burak İpek, eski astsubaylar Zekeriya Kuzu, Erkan Çıtak, Abdülhamit Gülerden, Serkan Elçi, İlyas Yaşar, Gökhan Güçlü, Ekrem Benli, Ömer Faruk Göçmen, Yakup Özcan, Selman Çankaya ile Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan eski binbaşı Şükrü Seymen, eski yüzbaşılar Ergün Şahin, İsmail Yiğit, Mehmet Öztürk, Bahadır Sagun, Mustafa Serdar Özay, Muammer Gözübüyük, Mehmet Cantaz, eski üsteğmenler Murat Köse, Mehmet Demir, Enes Yılmaz, SAT timi eski üyeleri üsteğmen Ali Sarıbey, yüzbaşı Haldun Gülmez, helikopter pilotları eski yarbay Davut Uçum, eski albay Murat Dağlı, eski albay Zeki Göçmen, eski albay Ali Aktürk 4'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası aldı.

SAT timinde görevli eski yüzbaşı Özay Cöder, eski tuğgeneral Ünsal Coşkun ve eski albay Osman Kılıç'a 1'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi. İkinci pilotlar eski yarbay Yücel Ekizoğlu 4 kez ömür boyu, eski üsteğmen Haydar Murat Özden 3 kez ömür boyu, Deniz Üs eski Komutanı albay Cenk Bahadır Avcı, helikopter teknisyenleri eski astsubaylar Ahmet Koçan, Aydın Özsıcak ve Murat Gösterit birer kez ömür boyu hapis cezası aldı. Ayrıca Cumhurbaşkanı eski yaveri albay Ali Yazıcı 18 yıl, eski tümamiral Tezcan Kızılelma 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Akıncı Üssü davasından halen tutuklu olan Hüseyin Yılmaz ise beraat etti.

Mahkeme heyeti, 2 bin 462 sayfadan oluşan gerekçeli kararında, "Birçok sanık tarafından duruşmada veya talimatla dinlenen bilirkişi ve tanık beyanlarının, aşamalarda toplanan delillerin tartışılması yerine söz konusu bilirkişi ve tanıklar ile dosya muhtevası içerisinde bulunan delillerin itibarsızlaştırılması yönünde yoğun çaba sarf edildiği gözlemlenmiş, duruşmada dinlenen tanıklara, tanıklık kapsamının dışına çıkılarak gördüklerinin ve duyduklarının nelerden ibaret olduğundan ziyade, kendilerinin 15 Temmuz akşamı ne yaptıkları ya da ne yapmadıkları hususlarına yönelik sorular yöneltilmiş, bu şekilde tanıklar üzerinde algı oluşturulmaya ve tanıklar baskı altına alınmaya çalışılmış, ancak yargılamanın selameti açısından bir kısım sanık ve müdafilerinin bu yöndeki davranışlarına müsaade edilmemiş ve tanıklık konusu dışında kalan sorular tanıklara yönlendirilmemiştir" denildi.

Kararda ayrıca, "Esas hakkındaki savunmaları sırasında bazı sanıklarca savunma sınırlarının dışına çıkılarak 15 Temmuz'da yapılmak istenen darbeyi engelleme yönünde yoğun çabaları bulunduğu kamuoyunca bilinen bir kısım devlet yetkilileri ve vatansever komutanlar hedef alınmış, bu kişilere yönelik iftira boyutuna varan ve kamuoyunda olumsuz algı oluşmasına hizmet edecek birtakım isnatlarda bulunulmuştur. Bu şekilde savunma hakkının kötüye kullanıldığı gözlemlenmiş, yapılan uyarıları dikkate almayan ve savunma hakkını kötüye kullanan sanıkların savunmalarına son verilmiştir. Bu kapsamda bir kısım sanıklar bazı taleplerini bahane ederek hiç savunma yapmamış, bazı sanıklar savunma yapmak yerine ısrarla dosyamızın tarafı olmayan ve kendilerine yöneltilen iftira boyutundaki iddialara cevap verme imkanı bulunmayan kişilere suçlamalarda bulunmuştur" ifadelerine de yer verildi.

İSTİNAF MAHKEMESİNDEN YENİ KARAR

Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararının ardından sanıklar, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurdu. Davayla ilgili incelemesini tamamlayan Bölge Adliye Mahkemesi, sanıklardan Haydar Murat Özden, Aydın Özsıcak, Murat Gösterit, Ahmet Koçan ile Cenk Bahadır Avcı için yeniden yargılama kararı verdi. Yerel mahkeme eski pilot üsteğmen Özden'e 3 kez ömür boyu, helikopter teknisyeni eski astsubaylar Aydın Özsıcak, Murat Gösterit, Ahmet Koçan ile dönemin Dalaman Deniz Üs Komutanı eski albay Cenk Bahadır Avcı'ya da 1 kez ömür boyu hapis cezası vermişti. Sanıkların 30 Mayıs tarihinde İzmir'de hakim karşısına çıkacakları öğrenildi.

AVUKATTAN AÇIKLAMA

İstinaf Mahkemesi'nin kararını değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatlarından Halil Çokan, "Tüm sanıklarla ilgili Bölge Adliye Mahkemesi'ne itirazda bulunduk. Aynı şekilde sanıklar da itirazda bulundu. Mahkeme 5 sanıkla ilgili davanın yeniden görülmesi için duruşma açtı. Ancak hangi nedenden açtığını bilmiyoruz. Çünkü her iki taraf da itirazda bulundu. Biz ise sanıklara ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine müebbet hapis cezası verilmesine itiraz ettik. Ayrıca bu sanıkların suikast girişimi suçlamasından beraat etmelerine de itiraz ettik. Dolayısıyla bizim itirazımızı mı yoksa sanıklarınkini mi dikkate alıp bu kararı verdi henüz bilemiyoruz" dedi.

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