Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile konser verecekler

Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), (DHA) - MERSİN'in Anamur ilçesindeki Kıbrıs İlkokulu öğrencilerinden oluşan Davul Şov Ritim ekibi, tüm elemeleri geçerek Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile gösteri yapmaya halk kazandı. Okulun yıl sonu etkinliklerinde konuşan Okul Müdürü Ayfer Koyuncu, bu başarının Anamur ve okulları için büyük bir onur ve gurur kaynağı olduğunu söyledi. Müjdeli haberi öğrencilerle paylaşan Koyuncu, "Bizim davul ritim grubumuz, bu yıl 12'ncisi düzenlenecek olan Uluslararası Vurmalı Çalgılar Festivali'nin elemelerini geçti ve biz Mayıs'ın 24'ü ve 25'inde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın konser salonunda konsere çıkacağız. Uluslararası bir festivale katılacağız. Umarım Anamur için de güzel bir iş olur" dedi. Sınıfların çeşitli etkinlikleri ile gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden programda öğrenciler, davul ritim şov yaptı. Törende zaman zaman duygusal anlar da yaşandı. Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halis Demir ve polis memuru Fethi Seki'nin de anıldığı program sonunda, mezun olan öğrenciler kep fırlattı.



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