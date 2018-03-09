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Cumhuriyet Gazetesi davasında Ahmet Şık ve Murat Sabuncu’nun tahliyesine karar verildi.

YAŞAM HABERLERİ  | 09.03.2018 22:35 | Son Güncelleme

IHAAW222843-ASA/09-03-2018 - Cumhuriyet Gazetesi davasında Ahmet Şık ve Murat Sabuncu’nun tahliyesine karar verildi. 09.03.2018 22:28:43 TSI NNNN

IHAAW222843-ASA/09-03-2018

- Cumhuriyet Gazetesi davasında Ahmet Şık ve Murat Sabuncu’nun tahliyesine karar verildi.

09.03.2018 22:28:43 TSI
NNNN

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