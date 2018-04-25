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Cumhuriyet gazetesi davasında Akın Atalay, “örgüte üye olmamakla birlikte yardım etme” suçundan 7 yıl 13 ay, Murat Sabuncu ve Ahmet Şık “örgüte üye olmamakla birlikte yardım etme” suçundan 7 yıl 6’şar ay hapis cezası aldı.

YAŞAM HABERLERİ  | 25.04.2018 21:55 | Son Güncelleme

IHAAW214825-ASA/25-04-2018 - Cumhuriyet gazetesi davasında Akın Atalay, “örgüte üye olmamakla birlikte yardım etme” suçundan 7 yıl 13 ay, Murat Sabuncu ve Ahmet Şık “örgüte üye olmamakla birlikte yardım etme” suçundan 7 yıl 6’şar ay hapis cezası aldı. 25.04.2018 21:48:25 TSI NNNN

IHAAW214825-ASA/25-04-2018

- Cumhuriyet gazetesi davasında Akın Atalay, “örgüte üye olmamakla birlikte yardım etme” suçundan 7 yıl 13 ay, Murat Sabuncu ve Ahmet Şık “örgüte üye olmamakla birlikte yardım etme” suçundan 7 yıl 6’şar ay hapis cezası aldı.

25.04.2018 21:48:25 TSI
NNNN

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