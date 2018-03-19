Cumhuriyet Savcısı’ndan Anadolu Adliyesi’nde resim sergisi

Anadolu Adalet Sarayı’nda Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan İsmet Efe’nin eserlerinin yer aldığı resim sergisi açıldı. Savcı İsmet Efe açılış konuşmasında, “Karikatür çizerek hayatımı kazanmaya başladım” dedi.

Anadolu Adalet Sarayı’nda Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan İsmet Efe’nin çoğunluğu kadınların toplumdaki yerini sorgulayan eserlerinden oluşan resim sergisinin açılışı yapıldı.

Anadolu Adalet Sarayı E Blok zemin katta bulunan Şehit Mehmet Selim Kiraz Sergi Salonu’nda düzenlenen açılışa , Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun, Cumhuriyet Savcısı İsmet Efe, Başsavcıvekilleri,hakim ve savcılar ile çok sayıda adliye çalışanı katıldı.

“Başsavcımız, sanatçı bir kişidir”

Başsavcı İsmail Uçar açılış konuşmasında, “Ben Başsavcım diyorum çünkü, Başsavcımız daha önceden Aksaray Başsavcısı’ydı, ben de Aksaray’a savcı olarak atandığımda Başsavcımızdan çokça bahsediliyordu. Çünkü en önemli özelliği iş bölümünün yanında bir de desenler ve resimler vardı. Başsavcımız, sanatçı bir kişidir. Onun için her şeyde bir imzası bulunur. Başsavcımızın bu kadar resim yeteneği olduğunu bilmiyordum, sadece karikatür çalışmaları var diye söylenirdi o zaman. Hayırlı uğurlu olsun diyorum” ifadelerini kullandı.