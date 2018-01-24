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Çürüyen dişini arkadaşına penseyle çektirdi

YAŞAM HABERLERİ | 24.01.2018 14:07 | Son Güncelleme 2 saat önce

Ankara'da kayda alındığı tahmin edilen ve sosyal medyada yer alan görüntülerde, bir kişinin, arkadaşının çürüyen dişini ayarlı penseyle çektiği görüldü.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde özel ambulans istasyonunda çekildiği tahmin edilen görüntü, kısa sürede sosyal medyada en çok paylaşılan videolar arasına girdi. Cep telefonuyla çekilen videoda, adının Yücel olduğu öğrenilen kişi, çürüyen sağ üst azı dişini çektirmek için ilginç bir yönteme başvuruyor. Yücel adlı kişinin çürük dişine, arkadaşı ayarlı penseyle müdahale etti.

DİŞİNİ NASIL ÇEKECEĞİNİ TARİF ETTİ

Videonun arka planında gülüşenler olduğu dikkati çekerken, dişi çekmek için müdahaleye hazırlanan kişi "Hazır mısın?" diye soruyor. Ağzını açan Yücel ise hazır olduğuna dair başını sallayarak onay veriyor. Ayarlı penseyle dişi çekmek için ilk müdahalede bulunan arkadaşı, başarılı olamıyor.

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Bu sırada devreye giren Yücel, Bak şöyle aşağı doğru çekeceksin" diyerek, dişinin nasıl çekileceğini tarif ediyor. İkinci müdahalede dişi çekkilen Yücel, kanayan diş etine de peçete koyuyor.

Görüntü sosyal paylaşım sitesinde paylaşılınca kısa sürede izlenme rekoru kırdı. Videoyu izleyen sosyal medya kullanıcılarından bazıları, yapılan müdahaleye tepki gösterdi. (DHA)

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görüntü Ankara pense Çürük diş

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
yalan hikaye cekilmis disi penseyle cekmis gibi yapiyorlar enayiler
Sağlık hizmeti devletin asli görevi olduğu halde bunu soygunculuk haline getirdiler.Bu ülkede yeşil kartlı olmak ya da Suriyeli olacaksın ki parasız olarak devletin sağlık hizmetinden yararlana sınız.
başarılı bir operasyon.diş hekimliği fakülteleri kapatılsın.ihtiyaç yok.
Geçmiş olsun. Diş ağrısı insana çözüm buldurur. Acıyı ceken bilir.
Reyting için hepsi.
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