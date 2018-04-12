Çuvallı hırsızlar çuvalladı

Gaziantep’te girdikleri iş yerinin güvenlik kameralarını çuvalla kapatan hırsızlar alarm çalınca çuvalladı.

Gaziantep’te gece saatlerinde meydana gelen hırsızlık olayında, maskeli ve eldivenli şahıslar araçla Şehitkamil ilçesine bağlı İncilikaya Mahallesi’ndeki 2 Nolu Cadde’de inşaat malzemesi satan dükkanın önüne geldi. Etrafı kolaçan ederek güvenlik kameralarının yerini tespit eden şahıslardan biri önce iş yerinin dışındaki güvenlik kameralarından birinin yönünü değiştirdi. Diğer kameranın üstünü çuval ile kapatan hırsızlardan biri iş yerinin kepengini keserek içeri girdi. İçeri giren şahıs alarmın çalması nedeniyle büyük panik yaşadı. Alarm sesini duyunca hemen dış kapıya yönelen zanlı kısa süre sonra tekrar geri döndü. Hızlı bir şekilde içeriden bir malzeme alan şahıs, tekrar çıkışa yöneldi. Bu esnada ayağı takılıp yere düşen zanlı, hemen toparlanarak tekrar ayağa kalkıp hızla iş yerinden ayrıldı.

Çalan alarm zararı önledi

İş yeri sahibi Mehmet Beşaltı, kepenk kesilip, kapının zorlanarak açıldığını belirterek, verilen zarara karşılık iş yerinden hiç bir şey çalınmadığını ifade etti. Alarm sayesinde büyük zarar ve mağduriyetten kurtulduğunu anlatan Beşaltı, son dönemlerde bölgede hırsızlık olaylarının arttığını vurgulayarak, yetkililerden yardım istedi.