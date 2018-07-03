D-100 Karayolu'nda sebze yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA) D-100 Karayolu'nda taksinin arkadan çarptığı sebze yüklü kamyon bariyerlere çarparak devrildi. Kazada taksi sürücüsü ile kamyon sürücüsü yaralandı. Kaza saat 03.00 sıralarında D-100 Karayolu Kartal Soğanlık Mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle Mehmet Turgut yönetimindeki 34 TDD 95 plakalı taksi, Maksut Karaca yönetimindeki 34 UDL 31 plakalı sebze yüklü kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sebze yüklü kamyon, bariyerlere çarparak yan devrildi. Devrilen kamyonun kasasında bulunan sebzeler yere döküldü. Kazada ticari taksi sürücüsü Mehmet Turgut ile kamyon sürücüsü Maksut Akarca yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle karayolu 1 saat trafiğe kapalı kalırken araçların çekilmesinin ardından yol yeniden açıldı.
Ağrı'da dün cansız bedeni bulunan küçük Leyla toprağa verildi
Ahmet Hakan'dan flaş CHP iddiası: İzmir, Çankaya ve Beşiktaş’ı bile kaybedebilir
Muharrem İnce kaçırıldı mı? İnce'nin ispata çağırdığı yazardan olay yanıt
Yılmaz Özdil'den çok sert Muharrem İnce yazısı: Benim hakkımda 'şerefsiz oğlu şerefsiz' dedi
Düzce'nin Gümüşova ilçesinde işçiler arasında kavga çıktı! Ölüler ve yaralılar var
ABD Maslahatgüzarı Philip Kosnett duyurdu: YPG Münbiç'te durumu anladı, işbirliği yapacak
İstanbul Başakşehir'de 14 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden şüpheli için karar verildi
WhatsApp kullanıcılarına müjde! Artık kontrol size geçti…
Ölmeden mezara koydular: Kraliçe Elizabeth'in cenaze provası yapıldı!
Polis evde bulduklarına inanamadı! Tam 7 milyon yıllık
Gerçeği öğrenince şoke oldu! Başta hız cezası kesileceğini düşündü ama...
Liseye girişte kontenjanlar ve il sıralaması belli oldu! Sonuçlar e-okul'da
Sık ilişkiye girmek prostat kanseri yapar mı? İşte prostat kanseri ile ilgili bilinen yanlışlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum