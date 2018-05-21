D-100'de beyzbol sopalı kavga kamerada

İSTANBUL, (DHA) AVCILAR'da seyir halindeki sürücüler arasında kavga çıktı. Kavga anı bir motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından görüntülendi.
Olay, önceki gün saat 19.30 sıralarında D-100 Karayolu Avcılar Denizköşkler mevkii yanyolda meydana geldi. İddialara göre bir sürücü önündeki otomobilin sürücüsünü bariyerlere sıkıştırdı. Bunun üzerine araçtan inen sürücü, diğer sürücüyle tartıştı. Tartışma kavgaya döndü. Bir sürücü beyzbol sopasıyla saldırırken diğer sürücü de copla karşılık verdi. Kavga esnasında iki araçtaki kadınlar da korkuyla çığlık attı. Çevredekilerin araya girmesiyle ayrılan sürücüler, yollarına devam etti. Kavga anları bir motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından görüntülendi.
(FOTOĞRAF)
Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'na canlı yayın şoku! Televizyonlar bunu duyunca canlı bağlantı yapmaktan vazgeçtiler
Süleyman Çakır'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Oray Eğin'den Muharrem İnce için sert sözler: Atma Ziya
Kızının midesi giderek büyüyordu! Doktor kontrol edince şok gerçek ortaya çıktı
Canan Karatay açıkladı: Oruç tutarken başınız ağrıyorsa...
12 yaşında kaçırılan, 18’indeki 2 çocuk annesi Pelda nasıl öldü?
Mezarlıkta ağlayan kızın ailesi: Bu süreci izlerken kanımız dondu
Muharrem İnce’nin ekibine liste darbesi
Çin'den tepki çeken hamle! Bombardıman uçakları harekete geçti
Bomba iddia: ABD, Suriye’nin kuzeyinden çekiliyor
Huawei sahiplerine HDR müjdesi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum