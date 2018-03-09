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D-100’de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.03.2018 11:19 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.Kaza, dün akşam saatlerinde Akyazı ilçesi D-100 Karayolu Gebeş mevkiinde meydana geldi.

D-100’de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Akyazı ilçesi D-100 Karayolu Gebeş mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı istikametinden Akyazı istikametine giden 54 D 5664 plakalı otomobil ile 34 NT 6178 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 54 D 5664 plakalı otomobil şarampole uçtu. Kazada her iki otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

D-100’de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

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