D-100’de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Akyazı ilçesi D-100 Karayolu Gebeş mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı istikametinden Akyazı istikametine giden 54 D 5664 plakalı otomobil ile 34 NT 6178 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 54 D 5664 plakalı otomobil şarampole uçtu. Kazada her iki otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.