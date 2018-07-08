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D-100'ü kilitleyen zincirleme kaza-1

YAŞAM HABERLERİ  | 08.07.2018 11:21 | Son Güncelleme

KÜÇÜKMÇEKMECE D-100 Karayolu'nda 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.  Kaza saat 10.45 sıralarında D-100 Karayolu Küçükçekmece Mevkii Topkapı istikametinde meydana geldi.

Ersan SAN-Taner YENER-Murat SOLAK-İSTANBUL,(DHA)

KÜÇÜKMÇEKMECE D-100 Karayolu'nda 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Kaza saat 10.45 sıralarında D-100 Karayolu Küçükçekmece Mevkii Topkapı istikametinde meydana geldi. 3 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.

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D-100'ü kilitleyen zincirleme kaza-1D-100'ü kilitleyen zincirleme kaza-1
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