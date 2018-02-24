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D100 karayolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışırken canından oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 24.02.2018 03:03 | Son Güncelleme

Erhan TEKTEN-Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA - Maltepe D100 karayolunda yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı.

D100 karayolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışırken canından oldu

Erhan TEKTEN-Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA - Maltepe D100 karayolunda yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı. Kazada yaya hayatını kaybetti.
Maltepe D-100 Karayolu Edirne İstikameti Esenkent Mevkii'nde saat 01.30 sıralarında karşıdan karşıya geçmek isteyen yayaya 06 GC 2641 plakalı araç çarptı. Yolun en sol şeridinde meydana gelen kazada Burak Kaya (24) yere yığılırken ismi öğrenilemeyen sürücü ise durumu hemen 112 Acil Servis'e haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Kaya'nın cenazesi Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücü ise gözaltına alındı. Yolun sol şeridi kaza nedeniyle trafiğe kapanırken, diğer şeritlerden kontrollü olarak araç geçişleri sağlandı. Cenazenin kaldırılmasının ardından yol tamamen trafiğe açıldı. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.
FOTOĞRAFLI

D100 karayolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışırken canından olduD100 karayolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışırken canından olduD100 karayolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışırken canından olduD100 karayolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışırken canından oldu

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