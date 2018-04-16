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Dağda 5 saatlik kurtarma operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 16.04.2018 12:11 | Son Güncelleme

Mersin’in merkez Toroslar ilçesinde bir dağın yamacında mahsur kalan kişi, 5 saat süren operasyonun ardından kurtarıldı.Arama Kurtarma Derneği’nden (AKUT) yapılan yazılı açıklamaya göre, Toroslar ilçesine bağlı Işıktepe köyünün yüksek rakımlarında yürüyüşe çıkan bir kişi, dağın yamacında mahsur kaldı.

Dağda 5 saatlik kurtarma operasyonu

Mersin’in merkez Toroslar ilçesinde bir dağın yamacında mahsur kalan kişi, 5 saat süren operasyonun ardından kurtarıldı.
Arama Kurtarma Derneği’nden (AKUT) yapılan yazılı açıklamaya göre, Toroslar ilçesine bağlı Işıktepe köyünün yüksek rakımlarında yürüyüşe çıkan bir kişi, dağın yamacında mahsur kaldı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma, AKUT, AFAD ve UMKE ekipleri, bölgede 5 saat süren kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. Halatla uçuruma inen kurtarma personeli, vatandaşı bulunduğu yerden çıkartarak, sağlık ekiplerine teslim etti.
Kurtarılan vatandaşın kontrol amaçlı hastaneye götürüldüğü, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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