Dağda bırakılan kaçakları jandarma kurtardı

MURADİYE (Van), (DHA)- VAN'ın Muradiye İlçesi'nde insan tacirleri, İstanbul'a götürmek için para karşılığı anlaştıkları Afganistan ve Pakistan uyruklu 61 kaçağı dağ başında bırakıp kaçtı. Kaçaklar, devriye görevi yapan jandarma tarafından bulunarak, ilçe merkezine getirildi. Ülkelerinden çıkarak yasadışı yolarla Türkiye'ye giriş yapan, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu Afganistan ve Pakistan uyruklu 61 kaçak, İstanbul'a gitmek için insan tacirlerine kişi başı 800 ile 1000 dolar arasında para ödedi. Sınırdan alınan kaçaklar, insan tacirleri tarafından araçlara Muradiye İlçesi'nin Uluşar köyü Korsot Kalesi yakınlarına getirildi. Burada kaçakları indiren insan tacirleri, kaçtı. Küçük yaştaki çocukları ile birlikte dağ başında kalan kaçaklar, bölgede devriye görevi yapan jandarma ekipleri tarafından termal kameralarla tespit edildi. Ekipler, kucaklarında çocukları bulunan kaçakları ilçe merkezine getirdi. Sağlık kontrolünden geçirilen kaçaklara, sıcak yemek ikram edildi. Kaçaklar, jandarma ekiplerine teşekkür ederken, insan tacirlerini yakalanması için çalışma başlattı.
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