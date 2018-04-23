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Dağda mahsur kalan 8 çoban ve 2 bin koyun kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.04.2018 00:38 | Son Güncelleme

Van’ın Gürpınar ilçesinde kardan dolayı dağda mahsur kalan 8 çoban ve 2 bin küçükbaş hayvan, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.Dünden buyana Van ve çevresini etkisi altına alan kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Dağda mahsur kalan 8 çoban ve 2 bin koyun kurtarıldı

Van’ın Gürpınar ilçesinde kardan dolayı dağda mahsur kalan 8 çoban ve 2 bin küçükbaş hayvan, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.
Dünden buyana Van ve çevresini etkisi altına alan kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Yoğun kar yağışı ile beraber Gürpınar ilçesine bağlı Norduz Mahallesi sakinlerinin 2 bin koyunu kar yağışından dolayı yaylada mahsur kaldı. Mahalle sakinleri, çobanları ve koyun sürüsünün yayla mahsur kaldığını öğrenmeleri ile Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım ekiplerine haber verdiler. Bölgeye sevk edilen iş makinesi yaklaşık 6 saatlik çalışma sonucu koyun sürüsünün bulunduğu yere ulaştı. Mahsur kalan çobanlar ve koyun sürüsü 24 saat üzerine kurtarılarak mahalleye ulaştırıldı.

Dağda mahsur kalan 8 çoban ve 2 bin koyun kurtarıldı

Dağda mahsur kalan 8 çoban ve 2 bin koyun kurtarıldı

Dağda mahsur kalan 8 çoban ve 2 bin koyun kurtarıldı

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