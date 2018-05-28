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Dağda uçkun otu toplarken kayalıklardan düşen bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2018 09:22 | Son Güncelleme

VAN’ın Erek Dağı’nda uçkun otu toplarken kayalıklardan düşerek ölen 1 kişi ile kurtarmaya giderken aynı bölgede yaralı olarak mahsur kalan 1 kişi, Mehmetçik ve AFAD ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN’ın Erek Dağı’nda uçkun otu toplarken kayalıklardan düşerek ölen 1 kişi ile kurtarmaya giderken aynı bölgede yaralı olarak mahsur kalan 1 kişi, Mehmetçik ve AFAD ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı. Olay bugün akşam saatlerinde Merkez İpekyolu ilçesi sınırları içerisinde olan 3 bin 200 rakımlı Erek Dağı’nda meydana geldi. Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte Samet Tekin ile arkadaşı Adil Okyay, aile bütçesine katkıda bulunabilmek amacıyla kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Erek Dağı'na uçkun otu toplamaya gitti. Samet Tekin uçkun otu toplarken aniden dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikteki kayalıklardan yuvarlandı. Ağır yaralanan arkadaşını kurtarmaya çalışan Adil Okyay da dengesini kaybedip kayalıkların ortasında mahsur kaldı. Tekin, olay yerinde hayatını kaybederden, hafif yaralı olan Okyay, telefonla yetkilileri arayarak yardım istedi. Olay yerine AFAD ekipleri sevk edilirken, Mehmetçik de helikopterle bölgeye giderek olay yerinde hayatını kaybeden Tekin’in cenazesini ve yaralı Okyay'ı halat ve ip kullanarak kurtardı. 4 saat süren kurtarma operasyonunun ardından Tekin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi morguna, yaralı Okyay’ da aynı hastanenin acil servisine kaldırarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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