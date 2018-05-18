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Dağdan kopan kaya parçası, otomobil sürücüsünü ağır yaraladı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2018 10:31 | Son Güncelleme

AĞRI'nın Tutak ilçesinde dağdan kopan kaya parçasının isabet ettiği otomobil, şarampole yuvarlandı.

Dağdan kopan kaya parçası, otomobil sürücüsünü ağır yaraladı

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- AĞRI'nın Tutak ilçesinde dağdan kopan kaya parçasının isabet ettiği otomobil, şarampole yuvarlandı. Başına çarpan kaya parçasıyla ağır yaralanan sürücü Gökhan Fındıkçı (31), yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.
Olay, çarşamba günü saaat 17.00 sıralarında meydana geldi. Ağrı'nın Tutak ilçesi yakınlarında dağdan kopan kaya parçası, kent merkezine doğru giden Gökhan Fındıkçı yönetimindeki 34 RT 8744 plakalı otomobile isabet etti. Kaya parçası, otomobilin ön camından girip, Fındıkçı'nın başına çarptı. Aldığı darbeyle Fındıkçı'nın kontrolünü kaybettiği otomobil, şarampole sürüklendi. Bu sırada arkadan gelen otomobildeki ilaç mümessili arkadaşı, Gökhan Fındıkçı'nın yardımına koştu. Fındıkçı, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İlk müdahalesinin ardından da Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavisi süren Gökhan Fındıkçı'nın sol gözünde yüzde 90 görme kaybı bulunduğu belirtildi.
Gökhan Fındıkçı'nın geçen yıl evlendiği, 10 gün önce de bir erkek çocuğunun dünyaya geldiği ifade edildi.

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Dağdan kopan kaya parçası, otomobil sürücüsünü ağır yaraladıDağdan kopan kaya parçası, otomobil sürücüsünü ağır yaraladıDağdan kopan kaya parçası, otomobil sürücüsünü ağır yaraladıDağdan kopan kaya parçası, otomobil sürücüsünü ağır yaraladı

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