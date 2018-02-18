Dağıstan’da kalabalığa ateş açıldı: 5 ölü, 4 yaralı

Rusya’nın Dağıstan’a bağlı Kizlyar şehrinde Maslenitsa karnavalı sırasında düzenlenen silahlı saldırı sonucu 5 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Rusya’nın Dağıstan’a bağlı Kizlyar şehrinde Maslenitsa karnavalı sırasında kiliseden dönen kalabalığa ateş açıldı. Olayda 5 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Saldırganın ise güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğü bildirildi. Rus Soruşturma Komitesi, saldırganın 22 yaşında Kizlyar şehri sakini olduğunu bildirdi. Yaralılar ise tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.