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Dağıstan’da kalabalığa ateş açıldı: 5 ölü, 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.02.2018 22:15 | Son Güncelleme

Rusya’nın Dağıstan’a bağlı Kizlyar şehrinde Maslenitsa karnavalı sırasında düzenlenen silahlı saldırı sonucu 5 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.Rusya’nın Dağıstan’a bağlı Kizlyar şehrinde Maslenitsa karnavalı sırasında kiliseden dönen kalabalığa ateş açıldı.

Rusya’nın Dağıstan’a bağlı Kizlyar şehrinde Maslenitsa karnavalı sırasında düzenlenen silahlı saldırı sonucu 5 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.
Rusya’nın Dağıstan’a bağlı Kizlyar şehrinde Maslenitsa karnavalı sırasında kiliseden dönen kalabalığa ateş açıldı. Olayda 5 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Saldırganın ise güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğü bildirildi. Rus Soruşturma Komitesi, saldırganın 22 yaşında Kizlyar şehri sakini olduğunu bildirdi. Yaralılar ise tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

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