Dağlık arazideki Hint keneviri drone ile tespit edildi

Kadir ÖZEN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Ödemiş ilçesindeki dağlık arazide insansız hava aracı drone ile yapılan kontrolde 4 bin 100 kök Hint keneviri ele geçirildi. Uyuşturucuyu yetiştirdiği ileri sürülen 1 kişi gözaltına alındı.

İzmir İl, Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ödemiş'in Çağlayan Mahallesi Uçurumluk Mevkii'nde uyuşturucu yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Harekete geçen jandarma ekipleri, drone ile kontrol ettikleri bölgede, 9 ayrı yerde, toplam 4 bin 100 kök Hint keneviri ele geçirdi. Uyuşturucuyu yetiştirdiği öne sürülen İ.D., gözaltına alındı.

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