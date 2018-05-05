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Dağlık arazideki Hint keneviri drone ile tespit edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.05.2018 12:38 | Son Güncelleme

İZMİR'in Ödemiş ilçesindeki dağlık arazide insansız hava aracı drone ile yapılan kontrolde 4 bin 100 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Dağlık arazideki Hint keneviri drone ile tespit edildi

Kadir ÖZEN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Ödemiş ilçesindeki dağlık arazide insansız hava aracı drone ile yapılan kontrolde 4 bin 100 kök Hint keneviri ele geçirildi. Uyuşturucuyu yetiştirdiği ileri sürülen 1 kişi gözaltına alındı.
İzmir İl, Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ödemiş'in Çağlayan Mahallesi Uçurumluk Mevkii'nde uyuşturucu yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Harekete geçen jandarma ekipleri, drone ile kontrol ettikleri bölgede, 9 ayrı yerde, toplam 4 bin 100 kök Hint keneviri ele geçirdi. Uyuşturucuyu yetiştirdiği öne sürülen İ.D., gözaltına alındı.

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Dağlık arazideki Hint keneviri drone ile tespit edildiDağlık arazideki Hint keneviri drone ile tespit edildi

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