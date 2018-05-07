Dağlık bölgede tuvalete diye gitti, 6 saat sonra bulundu

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Yunusemre ilçesi Yuntdağı bölgesinde bulunan Türkmen Şelalesi'nde dün akşam tuvalet ihtiyacını gidermeye çalışırken kaybolan Emre Denli (21), kurtarma ekipleri tarafından 6 saat sonra bulundu.
Atatürk Mahallesi'nde yaşayan Emre Denli, dün akşam arkadaşlarıyla birlikte Yuntdağı'nda Türkmen Şelalesi'ne gitti. Burada arkadaşlarıyla vakit geçiren Denli, bir süre sonra tuvalet ihtiyacı için uzaklaştı. Ancak karanlıkta yolunu kaybeden Denli, kayboldu. Denli dönmeyince arkadaşları bir süre onu aradı, bulamayınca saat 22.00 sıralarında jandarmaya haber verdi. Jandarma, AKUT, Manisa Telsiz Radyo Amatörleri ve Arama Kurtarma Derneği (MAT) ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Arama çalışmalarında jandarmanın iz süren köpekleri de kullanıldı. Emre Denli, kaybolduğu yerin 800 metre uzağında dağlık arazide saat 04.00 sıralarında bulundu. Büyük korku yaşayan Emre Denli'nin ailesi ve arkadaşları, sevinç gözyaşı döktü.
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