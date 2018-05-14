HABER

Dağlık bölgeden helikopter ambulansla alınarak hastaneye kaldırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.05.2018 13:45 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde hayvan otlatma yüzünden çıkan silahlı kavgada yaralanan Sabri D.

Dağlık bölgeden helikopter ambulansla alınarak hastaneye kaldırıldı

Esat TAŞTEKİN/ERGANİ (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde hayvan otlatma yüzünden çıkan silahlı kavgada yaralanan Sabri D. (16), helikopter ambulans ile dağlık alandan alınarak, Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.
Ergani ilçesine bağlı Caferan Mahallesi'ne yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan dağlık alanda Sabri D. ile Müslüm U. arasında hayvan otlatma yüzünden başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. İddiaya göre; kavga sırasında Müslüm U. üzerindeki tabanca ile 9 el ateş ederek Sabri D.'yi ağır yaraladı. Köylüler, durumu 112 Acil ekiplerine haber verdi. Dağlık bölge olduğu için bölgeye helikopter ambulans sevk edildi. Dağlık bölgeye güvenli iniş yapan helikopter ambulanstaki sağlık ekibi, yaralı Sabri D.'yi alarak Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne getirdi. Burada yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Sabri D.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Jandarma, Sabri D.'yi yaralayan Müslüm U.'yu gözaltına aldı, soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Dağlık bölgeden helikopter ambulansla alınarak hastaneye kaldırıldıDağlık bölgeden helikopter ambulansla alınarak hastaneye kaldırıldı

Pensilvanya'daki mobilyaları Boydaklar üretmişPensilvanya'daki mobilyaları Boydaklar üretmiş
Taksiciler, UBER'i Erdoğan'a şikayet etti Taksiciler, UBER'i Erdoğan'a şikayet etti
24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Canlı yayında açıkladı24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Canlı yayında açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimleri iptal mi edilecek? Çok konuşulacak iddia

24 Haziran seçimleri iptal mi edilecek? Çok konuşulacak iddia

Erzurum'da iğrenç olay! 69 yaşındaki adam internet kafede yanına gelip...

Erzurum'da iğrenç olay! 69 yaşındaki adam internet kafede yanına gelip...

Bahar paketinin ikincisi geliyor

Bahar paketinin ikincisi geliyor

Acun Ilıcalı'nın yazlığı 37 milyon liraya satılık

Acun Ilıcalı'nın yazlığı 37 milyon liraya satılık

Kudüs'te büyük gerginlik! Çatışmalar başladı

Kudüs'te büyük gerginlik! Çatışmalar başladı

Mehmet Acet, 24 Haziran seçim sonuçları için son anketi paylaştı

Mehmet Acet, 24 Haziran seçim sonuçları için son anketi paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gaziantep'te kan donduran olay! 6 yaşındaki çocuğu kaçırıp bu fotoğrafı gönderdiler

Gaziantep'te kan donduran olay! 6 yaşındaki çocuğu kaçırıp bu fotoğrafı gönderdiler

Okul müdüründen şiirli taciz: Ey dilber!

Okul müdüründen şiirli taciz: Ey dilber!

Sosyal medyayı sallayan görüntü, herkes bu adamı konuşuyor

Sosyal medyayı sallayan görüntü, herkes bu adamı konuşuyor

Kozmetik mağazasında çıplak arama işkencesi

Kozmetik mağazasında çıplak arama işkencesi

Okul müdüründen yardımcısına şiirli taciz!

Okul müdüründen yardımcısına şiirli taciz!

7 kişinin bindiği asansör zemine çakıldı

7 kişinin bindiği asansör zemine çakıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.