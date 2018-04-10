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Daha huzurlu daha güvenli Burhaniye

YAŞAM HABERLERİ  | 10.04.2018 16:55 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, İlçenin daha huzurlu ve güvenli bir şehir olması adına gerçekleştirilen “Toplum Destekli Polislik ve Genişletilmiş Güvenlik Toplantısı” Kaymakam Hüseyin Öner’in başkanlığında, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel, Garnizon Komutanı Mümin Ertuğran, Belediye Başkan Vekili Cemil Bahadır, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Doç.Dr.M.Oğuzhan İlban, İlçe Emniyet Müdürü Tuncay Orhan, İlçe Jandarma Komutanı Alim Burak Çelik, Cezaevi Jandarma Bölük Komutanı Emre Duran, ilçe kurum amirleri ve muhtarların katılımlarıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonunda yapıldı.

Daha huzurlu daha güvenli Burhaniye

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, İlçenin daha huzurlu ve güvenli bir şehir olması adına gerçekleştirilen “Toplum Destekli Polislik ve Genişletilmiş Güvenlik Toplantısı” Kaymakam Hüseyin Öner’in başkanlığında, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel, Garnizon Komutanı Mümin Ertuğran, Belediye Başkan Vekili Cemil Bahadır, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Doç.Dr.M.Oğuzhan İlban, İlçe Emniyet Müdürü Tuncay Orhan, İlçe Jandarma Komutanı Alim Burak Çelik, Cezaevi Jandarma Bölük Komutanı Emre Duran, ilçe kurum amirleri ve muhtarların katılımlarıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonunda yapıldı. Muhtarların taleplerinin de dinlendiği toplantıda, uyuşturucu madde kullanımı ve uyuşturucu temini ile ilgili alınacak tedbirler, meskun mahallerde silah atımı, hırsızlık olaylarına karşı alınan tedbirler, bazı suç odakları tarafından kullanılan metruk binaların yıkımının sağlanması, internet kafelerin denetimi gibi konular görüşüldü.
Toplantıda konuşan Kaymakam Öner, “İlçe halkının huzuru ve güvenliği için emniyet personelimiz ve jandarmamız gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle gençlerimizin sağlığı için zararlı maddelerle mücadelemize devam edeceğiz. Asayiş konusunda muhtarlarımıza da iş düşüyor. Onların vereceği destek güvenlik güçlerimiz için çok önemli. Güvenlik hizmetlerinin yürütülmesinde huzur ve güvenliğin artırılmasında personelimizin fedakarlığı, yoğun çabası ile vatandaşlarımızın kamu hizmetlerine katılımı, bize destek olmaları ve muhtarlarımızın bu konularda özen göstermesi ve kolluğa yardımcı olmaları önleyici emniyet hizmetleri ve güvenlik hizmetlerinde başarılı olmamız açısından çok önemli. Toplantımıza katılan ve asayiş hizmetleri konusunda bize destek olan herkese teşekkür ediyoruz. Burhaniye’nin daha huzurlu ve yaşanılır bir kent olması için ilgili tüm kurumlarla işbirliği yaparak tüm emniyet, jandarma, sahil güvenlik birimlerimizle elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz” dedi.

Daha huzurlu daha güvenli Burhaniye

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