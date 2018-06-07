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Daha önce böyle bir isim duymadınız! Nüfus memuru 'ben bu ismi yazamam' dedi ama...

YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2018 10:43 | Son Güncelleme

Türkiye nüfusa geçen bu ismi konuşuyor. 1977 senesinde doğdu. Aile üyeleri bebeğin ismi nedeniyle anlaşmazlık yaşadı. Herkes bir isim söyledi ve tüm isimleri yazdırmak isteyince ortaya bu isim çıktı: Haşim Ahmet Abdülbaki Buğra Bahadır Nebioğlulları....

Kanal D Haber'den İbrahim Konar'ın aktardığı habere göre; nüfus Müdürü ailenin talebi karşısında 'ben bu ismi yazamam' dedi. Üç gün direndi ancak sonra ikna oldu. Ve Türkiye'nin en uzun ismi böyle konuldu: Haşim Ahmet Abdülbaki Buğra Bahadır Nebioğlulları... Nebioğulları, hayatı boyunca okulda, sınavda, bankada, askerde sıkıntı yaşadı.

Türkiye'nin en uzun ismi ondaydı ta ki kızı doğana dek. Haşim Ahmet Abdülbaki Buğra Bahadır Nebioğlulları, kızına da tam 43 harften oluşan bir isim koydu; Aybike Güliz Enzel Yağmur Eflinnisa Nebioğulları...

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nüfus memuru isim 43 harfli isim Haşim Ahmet Abdülbaki Buğra Bahadır Nebioğlulları

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
millet kafayı yemiş....bunlar hep fazla oksijenden oluyor..
Memlekette her cesit insan var iste
Sonra niye böyle oldu ülke ne halde der dururuz
Eee sonuç?
ne kadar gereksiz bir haber
Hayatın boyunca Bankada, sınavda, devlet kurumlarında isminden dolayı sıkıntı yaşadığını söylüyorsun da, doğan kızınada böyle acayip bir isim koyarak niçin cefayı çektiriyorsun? Doğan bebeğinde büyüyünce sana çok kızacak böyle isim koydun diye. Şovmenlikten başka birşey değil.
Enflasyon böyle yükseliyor işte.
oy verdiği partiyi tahmin edelim
@son_mohikan_1973 BU PARTİ MESELESİ DEĞİL ZİHNİYET MESELESİ
Buradan Devletimize sesleniyorum, bu aileye kim bakıyorsa bakım maaşı bağlanmalı, Saygılar...
Akıl olmadımı zordur...
hayatı boyunca sıkıntı yaşamış heryerde ama kalkmış kızına da böyle bir kötülük yapmış. nasıl bir zihniyetse artık
amaç şow yapmak herhalde okula başladığında iş hayatına girdiğinde allah korusun yanlışlıkla başbakan felan olursa vatandaş o zaman yandı
Kız bekir
kendin problem yaşadın madem niye kızına daha uzun isim koyuyorsun
millet neyapacağını şaşırmış...Bencede gereksz bi haber
Akıl büyük sermaye eey dostlar
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