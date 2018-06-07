Daha önce böyle bir isim duymadınız! Nüfus memuru 'ben bu ismi yazamam' dedi ama...

Kanal D Haber'den İbrahim Konar'ın aktardığı habere göre; nüfus Müdürü ailenin talebi karşısında 'ben bu ismi yazamam' dedi. Üç gün direndi ancak sonra ikna oldu. Ve Türkiye'nin en uzun ismi böyle konuldu: Haşim Ahmet Abdülbaki Buğra Bahadır Nebioğlulları... Nebioğulları, hayatı boyunca okulda, sınavda, bankada, askerde sıkıntı yaşadı.

Türkiye'nin en uzun ismi ondaydı ta ki kızı doğana dek. Haşim Ahmet Abdülbaki Buğra Bahadır Nebioğlulları, kızına da tam 43 harften oluşan bir isim koydu; Aybike Güliz Enzel Yağmur Eflinnisa Nebioğulları...

