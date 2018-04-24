Daire başkanı otel odasında ölü bulundu

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Hava Ulaşım Daire Başkanı Serkan Çelik, Antalya’da kaldığı otel odasında ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, SHGM Hava Ulaşım Daire Başkanı Serkan Çelik (38), geçtiğimiz Pazar günü Serik’e bağlı Belek turizm merkezindeki 5 yıldızlı bir otelde odanın banyosunda görevlileri tarafından hareketsiz halde bulundu. Olay yerine çağrılan polis ve sağlık ekipleri, Serkan Çelik’in hayatını kaybettiğini belirledi. Düşerek başını betona çarptığı tahmin edilen Çelik’in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.
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