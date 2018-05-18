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Daire Başkanı otomobilinde intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2018 12:21 | Son Güncelleme

MANİSA Büyükşehir Belediyesi Mahalli Hizmetler Daire Başkanı Ahmet U.

Daire Başkanı otomobilinde intihar etti

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA Büyükşehir Belediyesi Mahalli Hizmetler Daire Başkanı Ahmet U. (45), otomobilin içinde başına dayadığı tabancasıyla yaşamına son verdi.
Bugün saat 02.00 sıralarında Yunusemre ilçesi, Cumhuriyet Caddesi'ne yolun sağında duran 45 AU 989 plakalı otomobilden bir el silah sesi duyuldu. Bunun üzerine çevredekiler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, otomobilin sürücü koltuğunda oturan Manisa Büyükşehir Belediyesi Mahalli Hizmetler Daire Başkanı Ahmet U.'yu başından tabancayla vurulmuş halde yaralı buldu. 112 Acil Servis ambulansı ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hafsa Sultan Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Ahmet U., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ahmet U.'nin kayınvalidesinin evinin önünde intihar ettiği belirlendi. Ahmet U.'nun 3 Eylül 2106 tarihinde Damla U. ile evlendiği belirtildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Ahmet U.'nun ölümü, yakınları ve Büyükşehir Belediyesi çalışanlarını yasa boğarken, polisin, olayın ardından sinir krizi geçiren acılı eş Damla U.'nun bugün ifadesine başvuracağı öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Daire Başkanı otomobilinde intihar ettiDaire Başkanı otomobilinde intihar ettiDaire Başkanı otomobilinde intihar etti

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