HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Dairede mahsur kalan kızı, itfaiye ve polis kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.06.2018 17:56 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta bir arkadaşıyla gittiği dairede mahsur kalan S.A.

Dairede mahsur kalan kızı, itfaiye ve polis kurtardı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta bir arkadaşıyla gittiği dairede mahsur kalan S.A. isimli kız çocuğu, polis ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, bu sabaha karşı merkez Dulkadiroğlu ilçesi Menderes Mahallesi Trabzon Bulvarı'ndaki bir apartmanda meydana geldi. Bir apartmanın ikinci katındaki dairenin balkonunda S.A.nın yardım istediğini gören çevre sakinleri, polise haber verdi. Gelen ekipler, kapının kilitli dairesini açamayınca itfaiyeden yardım istedi. Ekipler, 18 yaşından küçük olan kızı, itfaiye merdiveni yardımıyla kurtardı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen S.A., Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki ifadesinin ardından ailesine teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERSırtında yağ kapsülü çıkınca...Sırtında yağ kapsülü çıkınca...
15 yaşındaki çocuk, kadın komşusu ile ağabeyini tüfekle yaraladı15 yaşındaki çocuk, kadın komşusu ile ağabeyini tüfekle yaraladı
Devrilen TIR'ın altında kalan sürücü öldüDevrilen TIR'ın altında kalan sürücü öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala çatlak büyüyor! BBP YİK Başkanı Öznur’dan Cumhur ittifakına sert tepki

24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala çatlak büyüyor! BBP YİK Başkanı Öznur’dan Cumhur ittifakına sert tepki

Muharrem İnce'nin FETÖ iddialarına peş peşe yalanlama geldi! NTV canlı yayında gergin anlar

Muharrem İnce'nin FETÖ iddialarına peş peşe yalanlama geldi! NTV canlı yayında gergin anlar

Bella Thorne'nun göğsü açıldı, kılları olay oldu

Bella Thorne'nun göğsü açıldı, kılları olay oldu

Ebru Polat: Erkeğin önce poposuna bakarım

Ebru Polat: Erkeğin önce poposuna bakarım

Son seçim anketinde son durum! Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı

Son seçim anketinde son durum! Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı

Danıştay üyesi Aysel Demirel'den CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili siyasi tweet

Danıştay üyesi Aysel Demirel'den CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili siyasi tweet

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bursa'da eski ortakların kavgası korkunç bitti! GSM şirketindeki silahlı kavga kameralara yansıdı

Bursa'da eski ortakların kavgası korkunç bitti! GSM şirketindeki silahlı kavga kameralara yansıdı

Korkunç olay! 'Büyü yapıyordu, içine şeytan kaçtı'

Korkunç olay! 'Büyü yapıyordu, içine şeytan kaçtı'

Kahramanmaraş'ta bomboş evde sünger yatağın üzerinde uyandı! Çığlıkları sokağı ayağa kaldırdı

Kahramanmaraş'ta bomboş evde sünger yatağın üzerinde uyandı! Çığlıkları sokağı ayağa kaldırdı

Genç kızın kalçasından kurşun kalem çıktı! Doktorlar şoke oldu

Genç kızın kalçasından kurşun kalem çıktı! Doktorlar şoke oldu

Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda şok! 4 erkekle yakalandı, savunması şaşkınlık yarattı

Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda şok! 4 erkekle yakalandı, savunması şaşkınlık yarattı

Gece yarısı feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Gece yarısı feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.