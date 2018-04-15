HABER

Dakikalarca uğraşan hırsız, iş yerinin kepengini kıramadı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.04.2018 12:16 | Son Güncelleme

Gaziantep’te bir cep telefon dükkanında meydana gelen hırsızlık girişiminde dakikalarca iş yerinin kepengini açmayı başaramadı.

Dakikalarca uğraşan hırsız, iş yerinin kepengini kıramadı

Gaziantep’te bir cep telefon dükkanında meydana gelen hırsızlık girişiminde dakikalarca iş yerinin kepengini açmayı başaramadı. Hırsızın o anları ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
Olay, Gaziantep’te gece saatlerinde bir cep telefonu satan iş yerinde meydana geldi. Gece saat 03:00 sıralarında meydana gelen olayda, hırsızlık şüphelisi şahıs iş yerinin kepengini açmaya çalıştı. Elinde tornavida ve bıçak gibi aletlerle dakikalarca kepengi kırmaya ve açmaya çalışan şahıs, tüm çabalarına rağmen kepengi açamadı.
Açtığı delikten zaman zaman iş yerinin içerisine bakan hırsız, zaman zaman ise yere çömelip iş yerini nasıl açabileceğini düşündü. Kepengin kilidini de kontrol eden şahıs, tüm çabalarına rağmen iş yerini açmayı başaramadı. Çalan alarmın üzerine hırsızlıktan vazgeçen şahıs, olay yerinden ayrıldı
Hırsızın yaklaşık 35 dakika süren çabası güvenlik kameraları tarafından saniye saniye yansıdı.

Almanya'dan sonra bir ülke daha ABD'yi sattıAlmanya'dan sonra bir ülke daha ABD'yi sattı
ABD'den kafa karıştıran hamle! Savaşı nasıl bitireceğini açıkladıABD'den kafa karıştıran hamle! Savaşı nasıl bitireceğini açıkladı
Ege'de Yunan savaş uçağı düştüEge'de Yunan savaş uçağı düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İran Askeri Üssü’nde şiddetli patlama: Çok sayıda İranlı subay hayatını kaybetti

İran Askeri Üssü’nde şiddetli patlama: Çok sayıda İranlı subay hayatını kaybetti

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti

WhatsApp’a bomba özellik! Bilinmeyen numaralar WhatsApp’dan sorulacak

WhatsApp’a bomba özellik! Bilinmeyen numaralar WhatsApp’dan sorulacak

Hüsnü Mahalli'den Suriye'nin vurulmasıyla ilgili açıklama: Harekatın zamanlaması çok enteresan

Hüsnü Mahalli'den Suriye'nin vurulmasıyla ilgili açıklama: Harekatın zamanlaması çok enteresan

Trump 'hepsi yeni ve akıllı dedi' 105 füzeyle Suriye'yi vurdu

Trump 'hepsi yeni ve akıllı dedi' 105 füzeyle Suriye'yi vurdu

Acun'un meşhur ettiği Serkay Tütüncü dizi oyuncusu oluyor

Acun'un meşhur ettiği Serkay Tütüncü dizi oyuncusu oluyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kartal'da düğün konvoyunda kaza:1 ölü 1 yaralı

Kartal'da düğün konvoyunda kaza:1 ölü 1 yaralı

Fuhuş yaparken yakalandı! Polisi görünce 2'inci kattan atladı

Fuhuş yaparken yakalandı! Polisi görünce 2'inci kattan atladı

Film gibi olay! Gerçeği 47 yıl sonra öğrendi

Film gibi olay! Gerçeği 47 yıl sonra öğrendi

Sakarya’daki istismar skandalında zihinsel engelli kızın ailesinden kan donduran ifade

Sakarya’daki istismar skandalında zihinsel engelli kızın ailesinden kan donduran ifade

Ölüm ilanı aldatmanın delili oldu

Ölüm ilanı aldatmanın delili oldu

İki öz kızına cinsel istismarda bulundu!

İki öz kızına cinsel istismarda bulundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.