Dalgalara kapılan Suriyeli gençlerden 2'si kurtarıldı, 1'i kayıp

Sedat İSKENDEROĞLU/ DÖRTYOL(Hatay), (DHA)- HATAY'ın Dörtyol ilçesinde serinlemek için denize giren Suriyeli genç dalgalara kapılarak kayboldu, 2 Suriyeli genç ise kurtarıldı.
İlçeye bağlı Dörttaş Halk Plajı'na gelene 3 Suriyeli genç, kumsalda güneşlendikten sonra denize girdi. Rüzgar ve denizin dalgalı olması nedeniyle suya kapılan Suriyelilerin yardımına vatandaşlar koştu. İsmi öğrenilemeyen Suriyeli genç, dalgalara kapılıp kaybolurken, 2'si ise son anda kurtarıldı. Suriyeli genci arama kurtarma çalışması sürüyor.
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