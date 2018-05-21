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Dalgıç kıyafetli Cezayirliler, Yunanistan'a geçmek isterken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2018 15:09 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sisam (Samos) Adası'na geçme hazırlığı yaptıkları ileri sürülen, dalgıç kıyafetli, Cezayir uyruklu 2 kişi, jandarma tarafından yakalandı.

Dalgıç kıyafetli Cezayirliler, Yunanistan'a geçmek isterken yakalandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sisam (Samos) Adası'na geçme hazırlığı yaptıkları ileri sürülen, dalgıç kıyafetli, Cezayir uyruklu 2 kişi, jandarma tarafından yakalandı. Şüphelilerin yanında 2 sörf tahtası, 2 palet ve 2 sırt çantası bulundu.
İhbarı değerlendiren Güzelçamlı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Dilek Yarımadası Büyükmenderes Deltası Milli Parkı sahilinde, Yunan adalarına kaçış hazırlığında kaçaklar olduğunu belirledi. Ekipler, dün saat 23.30 sıralarında bölgeye gelip, Yunanistan'ın Sisam Adası'na geçme hazırlığındaki Cezayir uyruklu A.S. ve L.S.'yi yakaladı. Dalgıç kıyafeti giymiş, belden yukarısı çıplak 2 kişinin yanında 2 sörf tahtası, 2 palet ve 2 sırt çantası bulundu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 2 kişi, Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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