Damadın şakası kötü bitti

Turgutlu Belediyesi Nikah Salonu'nda Hatice Koşman ve Turgut Dinçeri nikah masasına oturdu.
Nikah memuru Ali Akça'nın "Hatice Koşman'ı eş olarak kabul ediyor musunuz" sorusuna, damat Dinçeri, "Hayır demek ne mümkün" cevabını verince nikah memuru Ali Akçay nikahı iptal etti.
Gelin, damat ve misafirlerin ikna etmeye çalıştığı memur, nikahı kıymaya ikna olmayınca gerginlik yaşandı.
Güvenlik görevlilerinin çağrısı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri de memur Akça'yı ikna edemeyince nikah işlemleri iptal edildi.
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