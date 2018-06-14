HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Damadını önce tabanca, sonra da tüfekle vurarak öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 14.06.2018 10:33 | Son Güncelleme

TOKAT’ın Erbaa ilçesinde Ersin Telli (26), kendisini terk eden eşi ile barışmak için gittiği evde, kayınpederi Ali Temiz tarafından tabanca ve tüfekle vurularak öldürüldü.

Damadını önce tabanca, sonra da tüfekle vurarak öldürdü

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)- TOKAT’ın Erbaa ilçesinde Ersin Telli (26), kendisini terk eden eşi ile barışmak için gittiği evde, kayınpederi Ali Temiz tarafından tabanca ve tüfekle vurularak öldürüldü.
Olay, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Erdoğan Ekmen Caddesi'nde meydana geldi. 1 kız çocuğu annesi Mehtap Telli, uzman çavuşluk sınavlarını kazanıp, eğitim almaya başlayan eşi Ersin Telli'yi, aralarındaki geçimsizlik nedeniyle terk edip, baba evine yerleşti. Eşiyle barışmak isteyen Ersin Telli, her seferinde olumsuz yanıt aldı. Ersin Telli, saat 02.00 sıralarında, bir lokantada pide ustası olarak çalışan kayınpederi Ali Temiz'in evine gitti ve eşiyle barışma isteğini yineledi. Burada Ali Temiz ile damadı Ersin Telli arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında yanındaki tabancayı çeken Ali Temiz, damadına ateş etti.
YARALI DAMADININ PEŞİNE DÜŞTÜ
Yaralanan Ersin Telli, sokağa çıkıp kaçmaya başladı. Ancak içeriden pompalı tüfeğini alan Ali Temiz, peşine düştüğü Ersin Telli'ye arkasından birkaç el ateş etti. Ersin Telli kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ersin Telli, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Olayın ardından motosikletine binip kaçan Ali Temiz, bir süre sonra yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri, olaya karışmış olma ihtimalini göz önünde bulundurarak Ali Temiz’in oğlu Ahmet Temiz’i de gözaltına aldı.
​İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Damadını önce tabanca, sonra da tüfekle vurarak öldürdüDamadını önce tabanca, sonra da tüfekle vurarak öldürdüDamadını önce tabanca, sonra da tüfekle vurarak öldürdüDamadını önce tabanca, sonra da tüfekle vurarak öldürdü

PARTNERUtancından bikini giyemiyordu son pozları Instagram'ı salladıUtancından bikini giyemiyordu son pozları Instagram'ı salladı
 Kapkaç anları kamerada Kapkaç anları kamerada
Küçük Alper'in ölümü davasında 11 yıllık mücadeleKüçük Alper'in ölümü davasında 11 yıllık mücadele
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı

Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı

Kulisleri karıştıran 'MHP'li bakan' çıkışı

Kulisleri karıştıran 'MHP'li bakan' çıkışı

Survivor'dan kim gitti? Bireysel oyunlara dönen Survivor'da bu hafta kim elendi?

Survivor'dan kim gitti? Bireysel oyunlara dönen Survivor'da bu hafta kim elendi?

İbrahim Tatlıses'in ismi üst geçide verildi

İbrahim Tatlıses'in ismi üst geçide verildi

24 Haziran seçimleri öncesi şok etkisi yaratacak anket sonucu!

24 Haziran seçimleri öncesi şok etkisi yaratacak anket sonucu!

Erdoğan'ın 'Bunu dışarıda konuşmam' dediği HDP açıklaması

Erdoğan'ın 'Bunu dışarıda konuşmam' dediği HDP açıklaması

İlginizi Çekebilir

Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı

Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı

Antalya'da denizde cesedi bulunan Katharina Kugel'in otopsisinin ardından korkunç gerçek ortaya çıktı!

Antalya'da denizde cesedi bulunan Katharina Kugel'in otopsisinin ardından korkunç gerçek ortaya çıktı!

Kahramanmaraş'ta bomboş evde sünger yatağın üzerinde uyandı! Çığlıkları sokağı ayağa kaldırdı

Kahramanmaraş'ta bomboş evde sünger yatağın üzerinde uyandı! Çığlıkları sokağı ayağa kaldırdı

Gece yarısı feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Gece yarısı feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Samsun'da dehşete düşüren kaza! Uzman çavuş havada defalarca takla attı!

Samsun'da dehşete düşüren kaza! Uzman çavuş havada defalarca takla attı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yürekleri kahreden haber! Kahramanmaraş sel can aldı

Yürekleri kahreden haber! Kahramanmaraş sel can aldı

Tekirdağ'da esrarengiz olay! Mahalleli sokağa döküldü

Tekirdağ'da esrarengiz olay! Mahalleli sokağa döküldü

Lüks villayı içki imalathanesine çevirmişler

Lüks villayı içki imalathanesine çevirmişler

Kahramanmaraş'ta sel can aldı: 3 ölü

Kahramanmaraş'ta sel can aldı: 3 ölü

Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı

Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı

Vicdansızlar! Safiye teyzeye bunu yaptılar!

Vicdansızlar! Safiye teyzeye bunu yaptılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.