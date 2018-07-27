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Damat adayı Birkan Key'in ablası Kader Key öldürüldü!

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2018 07:06 | Son Güncelleme

Evlendirme programlarına katılan damat adayı Birkan Key'in ablası Kader Key (38) İstanbul Bahçelievler'de silahla öldürüldü.

Damat adayı Birkan Key'in ablası Kader Key öldürüldü!

Evlendirme programlarının ünlü damat adayı Birkan Key'in ablası Kader Key (38), Bahçelievler'de silahlı saldırıya uğrayarak, cinayete kurban gitti. Ablasının acısıyla isyan eden Birkan, "Artık bu kadın cinayetleri dursun. Başka kimse anasını bacısını kaybetmesin. Biz nasıl bir ülke olduk?" dedi.

Olay, 21 Temmuz Cumartesi günü saat 20.00 sıralarında Bahçelievler'de meydana geldi. İddiaya göre, evlendirme programlarının ünlü damat adaylarından biri olan Birkan Key'in ablası Kader Key (38), sokakta yürüdüğü sırada Uğur G. (34) isimli bir erkeğin silahlı saldırısına uğradı. 6 el ateş ederek Kader Key'i ağır yaralayan Uğur G., olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Kader Key, olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin başlattığı çalışma sonucu olaydan birkaç saat sonra Uğur G. yakalanarak, gözaltına alındı. Uğur G.'nin sorgusunun sürdüğü bilgisine ulaşıldı.

"BU BİR CAHİLİYET OLAMAZ"

Olayın ardından konuşan Birkan Key, "Acımız büyük. Akşam saat 8-9 sıralarında olay gerçekleşiyor. Polisten aldığımız bilgiye göre, ablam sokak ortasında kurşunlanarak öldürülüyor. Bu olayın aydınlatılmasını istiyorum. Şu an konuşurken içim titriyor. Konuşamıyorum. Artık bu kadın cinayetlerine dur denilmesi gerekiyor. Yani bu ne demek? Bir kadının altı el kurşunlanarak öldürülmesi ne demek? Bu bir cahiliyet olamaz. Bu zalimlik, zulüm nedir yani? Artık bu kadın cinayetleri dursun, ne olursunuz dursun. Elinizi ayağınızı öpüyorum, dursun. Artık istemiyoruz. Ben ablamı kaybettim, başka kimse anasını bacısını kaybetmesin. Herkes anasına bacısına sahip çıksın arkadaşlar. Ha, biz sahip çıksak da görüyorsunuz, sokakta gezerken anamızı bacımızı katlediyorlar. Biz nasıl bir ülke olduk?" diye konuştu. Olayla ilgili açılan soruşturma sürüyor. dedi.

Olayla ilgili açılan soruşturma sürüyor. (DHA)


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