Damla, otomobilinin takla atması sonucu öldü

BURSA, (DHA)- BURSA'da, Damla Gündüz (34), direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobilinin takla atarak köprü ayağına çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kaza, merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi Uludağ Üniversitesi kavşağında dün akşam meydana geldi. Damla Gündüz yönetimindeki 10 DBA 56 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi nedeniyle takla attı. Köprünün beton ayağına çarparak durabilen otomobilin sürücüsü Gündüz, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Damla Gündüz'ü, ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Gündüz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kuratarılamadı. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
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