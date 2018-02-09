Danimarka’nın Alparslan Kuytul’un ülkeye girişini 7 ay önce yasakladığı ortaya çıktı

Adana’da "suç işlemek amacıyla kurulmuş örgütün faaliyetleri kapsamında dini inanç ve duyguların istismar edilmesi ve vakıf tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik" yaptıkları iddiasıyla tutuklanan Alparslan Kuytul’un 7 ay önce Danimarka’ya girişinin yasaklandığı ortaya çıktı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, "vakıf faaliyeti adı altında kuruluş amacı dışında anayasal düzene karşı fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek kamu güvenliğine karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü" iddiasıyla Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı yönetici ile sorumlularının aralarında yer aldığı 28 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Karar üzerine 30 Ocakta Niğde, Adana ve Elazığ’da yapılan operasyonlarda 28 kişi gözaltına alındı. Dün adliyeye sevk edilen zanlılardan Kuytul ile birlikte 5 kişi tutuklandı, 6 kişi ev hapsi aldı, geri kalan zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle Danimarka’ya girişi yasaklanmış

Kuytul’un 90’lı yıllarda merkezi Adana’da kurduğu Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’nı Türkiye’de 33 ile yaydığı, yurt dışında da Almanya, Hollanda, Danimarka ve İsveç’te temsilcilikler açıp, yurt dışına açıldığı belirlendi. Ancak 24 Ağustos 2017 yılında Danimarka Uyum Bakanı İnger Stöjberg, Facebook hesabından Furkan Vakfı lideri Alparslan Kuytul’un ülkeye girişinin yasaklandığını fotoğraflarını yayınlayarak duyurduğu ortaya çıktı.

Bakan Stöjberg, nefret yayan vaizler kapsamında Danimarka Göçmen Dairesinin getirdiği yasaklar listesine eklenen Alparslan Kuytul’a getirilen giriş yasağıyla ilgili, “Nefret yayan vaizler kötülüğün insanları yakalayan kollarıdır ve bunların insanları etkileyip nasıl nefret ile teröre teşvik ettiklerini sık sık gördük. Ülkemizi yönlendirmeye teşebbüs eden bu gibi nefret vaizlere topraklarımızda yer vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Alparslan Kuytul isimli cemaat liderinin konferanslarında aşırı dinci söylemler kullandığı, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettiği, terör faaliyetlerini meşrulaştırıcı söylemlerde bulunduğu ve Danimarka’nın ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle Danimarka’ya girişinin kalıcı olarak yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca Kuytul ile birlikte Avustralya’da oturan imam Wahwah’nın yasaklar listesine eklenmesiyle, aralarında bir papazın da bulunduğu Danimarka’ya girmesi yasaklanan nefret yayan vaizlerinin sayısının 10 kişi olduğu belirtildi.

Danimarka Meclisinde 2016 yılı ilkbaharında alınan bir karara göre, ülkenin yasalarıyla birlikte değerlerinin altını oymaya çalışan ve paralel bir hukuk anlayışı oluşturmak isteyen din bilginlere giriş yasağı ambargosu uygulanması öngörülüyor. Söz konusu giriş yasağı, Danimarka’da AB kurallarına göre oturma iznine sahip din adamları için geçerli olmazken, ilk etapta süre 2 yıl olarak veriliyor.