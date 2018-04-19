Danıştay’da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturmaları kapsamında ByLock kullanıcısı eski 7 Danıştay personeli ile bu kurumun FETÖ yapılanmasında görev aldığı belirlenen kamu görevlisi olmayan bir kişinin Ankara merkezli 6 ilde gözaltına alındığını açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüte üye olduğu ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen eski 7 Danıştay personeli ile bu kurumun FETÖ yapılanmasında görev aldığı belirlenen kamu görevlisi olmayan bir kişi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Gözaltı işlemlerinin Ankara, Siirt, Kocaeli, Kayseri, Adana ve Bursa’da eş zamanlı olarak yürütüldüğü kaydedilen açıklamada, şüphelilerin tamamının gözaltına alındığı ifade edildi.