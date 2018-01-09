Darbe girişimi davasında eski askerlere 2'si ağırlaştırılmış, 6 müebbet

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimi sonrası, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilen askerlerin yargılandığı davada, 11. Komando Tugayı eski komutanı tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır ile eski kurmay albay Erol Akman'a ağırlaştırılmış ömür boyu, 4 eski askere ömür boyu hapis cezası verildi, 56 sanık ise beraat etti.

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimine yönelik açılan soruşturma kapsamında, aralarında 11. Komando Tugayı eski komutanı tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır'ın da bulunduğu 40'ı tutuklu, 64 sanığın Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada karar çıktı. Duruşma salonuna dönüştürülen Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'nde bugün görülen karar duruşmasına, tutuklu sanıklar ile tutuksuz sanıklar, yakınları ve avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, TSK'dan ihraç edilen eski tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır ve eski kurmay albay Erol Akman'ı ayrı ayrı ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Merkez eski komutanı albay Ziver İnci, eski yarbay Avşın Yapar, eski teğmen Muhammet Ekinci, eski üsteğmen Oğuz Ay'a da ömür boyu hapis cezası verildi. Güvenlik kamerası kayıtlarını silmekten dolayı aynı davada yargılanan asker Tolga Kılınçaslan da 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme heyeti, aynı davada yargılanan 56 kişi hakkında ise suç işleme kastı bulunmadığından beraat kararı verdi. Sanıklar arasında bulunan ve henüz yakalanamayan eski yarbay Fahrettin Demir hakkındaki dosya ise ayrıldı.

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