Darbe girişiminde iletişimi kesmeye çalışan askerlere müebbet istendi

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Turkcell Veri Merkezi'ni basarak iletişimi kesmeye çalışan 10 tutuklu asker hakkında, savcı ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talep etti.

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Gebze'de Turkcell Veri Merkezi binasını basan askerler, iletişimi kesmeye çalıştı. Soruşturma kapsamında 9 asker ve 1 öğretmen tutuklandı. Kocaeli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, daha önce meslekten ihraç edilen sanıklar Gebze Jandarma eski Komutanı Yüzbaşı Abdülkadir Öz, üsteğmenler Arda Uzun ve Emrah Ercenik, teğmenler Bülent Coşkun, Mehmet Özen ve Suat Selçuk, astsubaylar Mahmut Kahveci ve Osman Horat, Doğan Çeliktaş, eski öğretmen Vedat Çetin, tutuksuz sanıklar C.A, İ.B. ve S.T. ile avukatlar hazır bulundu. Duruşmada, Cumhuriyet savcısı tutuklu sanıklar hakkında 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istedi. Savcı ayrıca tüm sanıkların 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların son savunmalarını hazırlamalarına, firari sanık Ümit İpek'in yakalanmasının beklenmesine, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 2 Temmuz'a erteledi.

