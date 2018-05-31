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Darbeciler 4 sivili böyle vurmuş

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2018 12:47 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, 10 vatandaşın şehit olduğu Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı'nda yaşananlara ilişkin güvenlik kamera görüntüleri dava dosyasına girdi.

Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA) FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, 10 vatandaşın şehit olduğu Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı'nda yaşananlara ilişkin güvenlik kamera görüntüleri dava dosyasına girdi. Zırhlı araçların önüne duran 4 kişinin vurulma anına ait görüntüler, o gece darbenin nasıl önlendiğini göz önüne seriyor. Bu kişilerin vurulduktan sonraki akıbetleri ve isimleri ise bilirkişi raporunda yer almıyor. Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı'nda darbe gecesi yaşananlarla ilgili 243 sanığın yargılanmasına, Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Dava dosyasına, bilirkişilerce hazırlanan görüntü analiz değerlendirmesinin de yer aldığı rapor girdi. Raporda yer alan görüntülerde 4 kişinin vurulma anı o gece yaşananları ve darbe girişiminin nasıl başarısızlığa uğratıldığını anlatıyor. Görüntülerde, nizamiye önünde zırhlı araçları engellemeye çalışan 4 kişi gözüküyor. Öndeki kişi el ve kol hareketleriyle araçların geri gitmesini istiyor. Zırhlı araca yaklaşan bu kişi araçtan açılan ateş sonucu yere düşüyor. Arkadaki kişi ise olanları görmesine rağmen geri adım atmayarak zırhlı aracı üzerine yürüyor. Bu kişi de vurularak yere düşüyor. 3'üncü kişi kısa bir tereddüt yaşadıktan sonra geri adım atmadan darbecilerin üzerine yürüyor. Bu kişi de vuruluyor. 4'üncü kişi ise önündeki 3 kişinin vurulmasına rağmen hiç korku belirtisi göstermeden zırhlı aracın üzerine yürüyor. Ancak bu kişi de öndeki 3 kişinin akıbetine uğrayarak vuruluyor. AKIBETLERİ VE İSİMLERİ RAPORDA YOK Bilirkişi raporunda bu görüntü ile ilgili ise şu bilgi notu düşülmüş: "16.07.2016 günü saat 01.23.37'de A Nizamiye kamera görüntülerine göre, Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde toplanan kalabalıktan ayrılarak, zırhlı araç içerisindeki eylemcilere müdahale etmek isteyen 4 kişinin muhtemelen zırhlı araç üzerindeki eylemciler tarafından yaralandıkları/öldükleri) Yani raporda bu kişilerin olaydan sonra şehit olup olmadıkları ve isimleri yer almıyor.

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