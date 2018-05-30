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Darbeye karşı gelirken vurulan vatandaşlara ait en çarpıcı görüntüler

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2018 12:12 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, 10 vatandaşın şehit olduğu Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı'nda yaşananlara ilişkin güvenlik kamera görüntüleri dava dosyasına girdi.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA) FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, 10 vatandaşın şehit olduğu Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı'nda yaşananlara ilişkin güvenlik kamera görüntüleri dava dosyasına girdi. O geceye ait en çarpıcı görüntü ise vatandaşların darbeye karşı dururken acımasızca vurulma anları.

Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı'nda darbe gecesi yaşananlarla ilgili 243 sanığın yargılanmasına, Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Dava dosyasına, bilirkişilerce hazırlanan görüntü analiz değerlendirmesinin de yer rapor girdi. Raporda yer alan görüntüler içinde çok çarpıcı bir görüntü ortaya çıktı. Görüntülerde, vatandaşlara karşı helikopter ateşinin ardından yere düşenlerin karargahın nöbet kulübelerindeki darbeci askerlerin de tabancalarıyla ateş etmeleri görülüyor. Rapordaki bilirkişi tespitine göre karargahtaki cunta faaliyeti, görev yerleri olmamasına rağmen diğer birliklerden sivil giyimli istihbaratçıların karargaha gelmesiyle başlıyor. Cephanelikten silah ve mühimmat aldıktan sonra görev paylaşımı yapan darbeciler, olası polis direnişine karşı nöbet kulübelerine takviye yapıp, nizamiye kapılarına destek kuvvet gönderiyor. İlerleyen saatlerde Mamak 28. Mekanize Piyade Tugayı'ndan darbecilere destek için gelen zırhlı araçlar karargahın etrafını kuşatarak dışarıdan gelecek bir müdahaleye karşı koruma kalkanı oluşturuyor. Daha sonra çok sayıda vatandaş darbeye karşı durmak için karargah önünde toplanıyor. Zırhlı araçların önünü kesen vatandaşlar Türk bayrağı sallıyor. Zırhlı araçların önünü kesen vatandaşlara nizamiyeden ateş açılıyor. Bu sırada kamyonuyla darbecilerin önüne çıkan bir vatandaş vuruluyor. Bu vatandaş vurulduktan sonra saatlerce yerde kalıyor.

Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı'nda yaşanan olaylar sırasında vatandaşlar Emin Güner, Erkan Er, Hasan Gülhan, Medet Ekizceli, Ömer Can Açıkgöz, Rüstem Resul Perçin, Sedat Kaplan, Sümer Deniz, Tevhit Akkan ve Ümit Çoban şehit olmuş onlarca vatandaş yaralanmıştı.

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